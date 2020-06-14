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"Немного выровняли карпатские подъемы": украинские биатлонисты весело поддерживают форму

14 июня, 17:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Дмитрий Пидручный поделился фото и видео велопоездок украинскими дорогами

Несмотря на то, что сейчас разгар лета, представители зимних видов спорта уже ведут подготовку к следующему сезону. В том числе и украинские биатлонисты, которые занимаются преимущественно в Карпатах, в Сянках. Недавно лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный застрял в грязи украинских дорог.

Сегодня 28-летний спортсмен показал, как проводит тренировки на велосипеде. "Немного выровняли карпатские подъемы", – пошутил Пидручный, опубликовав фотографию.

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А несколькими днями ранее Пидручный провел забавную тренировку на координацию с препятствиями. По крайней мере, ролик получился веселым. Хотя его главному герою, вероятно, пришлось непросто.

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Читайте о том, что лидер сборной Украины по биатлону собрался стать летчиком.

Пидручный – единственный украинский чемпион мира по биатлону. В марте 2019 года он стал победителем гонки преследования на форуме в шведском Эстерсунде.

Смотрите, как Дмитрий неудачно вышел с огневого рубежа во время гонки чемпионата мира-2020

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

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Карпаты велосипед биатлон Дмитрий Пидручный

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