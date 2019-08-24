Дарья Блашко выиграла "бронзу" чемпионата мира по биатлону

В белорусских Раубичах проходит летний чемпионат мира по биатлону. Сегодня женщины соревновались в спринте. Бронзовую медаль выиграла украинка Дарья Блашко. Чуть больше двух секунд она проиграла победительницам – россиянке Екатерине Глазыриной и чешке Люции Харватовой. Обе спортсменки финишировали с абсолютно одинаковым результатом.
Результаты спринта летнего ЧМ-2019:
1. Екатерина Глазырина (Россия) – 16.01,4 (0+0)
1. Люция Харватова (Чехия) – 16.01,4 (0+1)
3. Дарья Блашко (Украина) – +2,4 (1+0)
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5. Анастасия Меркушина (Украина) – +8,7 (0+0)
6. Вита Семеренко (Украина) +11,9 (1+0)
9. Валя Семеренко (Украина) +22,1 (1+0)
10. Юлия Журавок (Украина) – +24,3 (0+0)
15. Ольга Абрамова (Украина) – +32,0 (0+1)
Напомним, что вчера чемпионкой мира стала Валя Семеренко. Украинская биатлонистка выиграла суперспринт.
Ранее сообщалось, что знаменитая украинская биатлонистка Елена Пидгрушная возвращается в спорт после проблем с сердцем: тренер раскрыл план камбэка звезды. Напомним, в начале года олимпийская чемпионка Сочи прервала карьеру "во избежание инвалидности или даже летального исхода".
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