Дарья Домрачева встретилась с королем Норвегии

Сегодня, 18:26

Биатлонистка после Олимпиады была признана самой влиятельной женщиной Беларуси


Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказала о своих эмоциях после встречи с королем Норвегии Харальдом V, состоявшейся во время этапа Кубка мира в Холменколлене.

"Встреча с королем для меня была очень неожиданной и приятной. Я очень много гонок провела в Холменколлене и было много побед здесь. Но до этого не было победных гонок, на которых присутствовал король. Сегодня мне удалось подняться на трибуну к королевской особе. Это очень почетно и большая честь для меня. Здорово, что король Норвегии такой большой любитель и поклонник спорта и наслаждается нашими биатлонными баталиями", – рассказала Домрачева.

Напомним, что Домрачева завоевала две награды на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане – "золото" в эстафете и "серебро" в масс-старте. После чего Домрачева была признана самой влиятельной женщиной Республики БеларусьВ состав экспертного совета входили известные политические деятели, экономисты, актеры, певцы, социологи, журналисты и писатели.

"Неперспективная" Дарья Домрачева вошла в историю Олимпиад – история успеха четырехкратной Олимпийской чемпионки.
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Сегодня|Спорт

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