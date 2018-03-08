Самой влиятельной женщиной Беларуси признана биатлонистка

Сегодня, 14:32

Дарья Домрачева завоевала две медали на прошедших Олимпийских играх в Пхенчхане

Дарья Домрачева. Фото AFP
Дарья Домрачева. Фото AFP

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева признана самой влиятельной женщиной Республики Беларусь.

Компания БелаПАН провела опрос среди 51 эксперта из разных сфер общественной жизни. В состав экспертного совета входили известные политические деятели, экономисты, актеры, певцы, социологи, журналисты и писатели, сообщает Naviny.by.

По результатам опроса Домрачева названа самой влиятельной женщиной страны (53 очка), второе место заняла глава Администрации президента Наталья Кочанова (45), на третьем месте – лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлана Алексиевич (37).

В сезоне-2017/18 Домрачева завоевала две награды на Олимпиаде в Пхенчхане – "золото" в эстафете и "серебро" в масс-старте, на Кубке мира она четыре раза попадала в призы (два "золота" и две – "бронзы") и после шести этапов занимает пятое место в общем зачете.

"Неперспективная" Дарья Домрачева вошла в историю Олимпиад – история успеха четырехкратной Олимпийской чемпионки.

Кстати, муж у Домрачевой также рекордсмен. Знаменитый норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бйорндален выиграл 8 золотых медалей на Олимпиадах – больше всех среди мужчин.
биатлон, Дарья Домрачева

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