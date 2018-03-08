Самой влиятельной женщиной Беларуси признана биатлонистка

Дарья Домрачева завоевала две медали на прошедших Олимпийских играх в Пхенчхане

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева признана самой влиятельной женщиной Республики Беларусь.

Компания БелаПАН провела опрос среди 51 эксперта из разных сфер общественной жизни. В состав экспертного совета входили известные политические деятели, экономисты, актеры, певцы, социологи, журналисты и писатели, сообщает Naviny.by.

По результатам опроса Домрачева названа самой влиятельной женщиной страны (53 очка), второе место заняла глава Администрации президента Наталья Кочанова (45), на третьем месте – лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлана Алексиевич (37).

В сезоне-2017/18 Домрачева завоевала две награды на Олимпиаде в Пхенчхане – "золото" в эстафете и "серебро" в масс-старте, на Кубке мира она четыре раза попадала в призы (два "золота" и две – "бронзы") и после шести этапов занимает пятое место в общем зачете.

"Неперспективная" Дарья Домрачева вошла в историю Олимпиад – история успеха четырехкратной Олимпийской чемпионки.

Кстати, муж у Домрачевой также рекордсмен. Знаменитый норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бйорндален выиграл 8 золотых медалей на Олимпиадах – больше всех среди мужчин.