Дарья Домрачева выиграла спринт на последнем этапе Кубка мира по биатлону

Белорусская спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 км без промахов на двух огневых рубежах

Биатлонистка Дарья Домрачева из Беларуси стала победительницей спринтерской гонки на заключительном девятом этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.

В пятницу Домрачева преодолела дистанцию в 7,5 км без промахов на двух огневых рубежах за 21 минуту 42,8 секунды. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен (без промахов; отставание – 1,2 секунды). Тройку призеров замкнула норвежка Тириль Экхофф (один промах; +33,3).

Для 31-летней Домрачевой эта победа стала пятой в текущем розыгрыше Кубка мира.

Этап в Тюмени у женщин продолжится гонкой преследования на 10 км, которая состоится в субботу.

Сборная Украины по биатлону не поехала на этап Кубка мира в Тюмень, поскольку было принято решение, что все украинские сборные будут бойкотировать соревнования в России. Ранее мы сообщали, что олимпийская чемпионка Юлия Джима думает о завершении карьеры и может провести последнюю гонку на военном чемпионате мира.

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