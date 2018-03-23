Дарья Домрачева выиграла спринт на последнем этапе Кубка мира по биатлону

Сегодня, 19:06

Белорусская спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 км без промахов на двух огневых рубежах

Дарья Домрачева. Фото AFP
Дарья Домрачева. Фото AFP

Биатлонистка Дарья Домрачева из Беларуси стала победительницей спринтерской гонки на заключительном девятом этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.

В пятницу Домрачева преодолела дистанцию в 7,5 км без промахов на двух огневых рубежах за 21 минуту 42,8 секунды. Второе место заняла финка Кайса Мякяряйнен (без промахов; отставание – 1,2 секунды). Тройку призеров замкнула норвежка Тириль Экхофф (один промах; +33,3).

Для 31-летней Домрачевой эта победа стала пятой в текущем розыгрыше Кубка мира.

Этап в Тюмени у женщин продолжится гонкой преследования на 10 км, которая состоится в субботу.

Сборная Украины по биатлону не поехала на этап Кубка мира в Тюмень, поскольку было принято решение, что все украинские сборные будут бойкотировать соревнования в России. Ранее мы сообщали, что олимпийская чемпионка Юлия Джима думает о завершении карьеры и может провести последнюю гонку на военном чемпионате мира.

Ранее украинская биатлонистка Елена Пидгрушная призналась, что в биатлоне есть девушки с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Капитан сборной Украины уточнила: в нашей команде таких спортсменов нет.
Кубок мира по биатлону, Дарья Домрачева, биатлонистка

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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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