Украинские сборные по всем видам спорта не поедут на соревнования в Россию
Руководитель украинского биатлона Владимир Брынзак рассказал, что бойкот распространяется на все виды спорта
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал российским журналистам отказ от участия сборной на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.
"Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России", – сказал специалист в комментарии "Советскому спорту".
В свою очередь, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов отказался разговаривать с российским журналистом. На просьбу поговорить по поводу не приезда сборной Украины на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень Жданов коротко ответил: "Нет" и прервал разговор.
Ранее мы давали позицию президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака по поводу бойкота этапа Кубка мира в России.
"Я, как человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать – зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту. Если мы не поедем, потеряем квоту – ее заберет та же Россия", – заявил Брынзак.
Финальный этап Кубка мира должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта. Сборные США и Чехии уже заявили о бойкоте этапа в России, также их поддержал призер Олимпиады-2018 Себастьян Самуэльссон. За это шведскому биатлонисту пригрозили расстрелом в России.
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