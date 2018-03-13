Украинские сборные по всем видам спорта не поедут на соревнования в Россию

Сегодня, 19:12

Руководитель украинского биатлона Владимир Брынзак рассказал, что бойкот распространяется на все виды спорта

Сборная Украины не поедет на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень. Фото AFP
Сборная Украины не поедет на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень. Фото AFP

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал российским журналистам отказ от участия сборной на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.

"Такое решение принято на государственном уровне не только в отношении биатлонистов. Отныне украинские сборные по всем видам спорта не будут участвовать в соревнованиях, которые проводятся на территории России", – сказал специалист в комментарии "Советскому спорту".

В свою очередь, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов отказался разговаривать с российским журналистом. На просьбу поговорить по поводу не приезда сборной Украины на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень Жданов коротко ответил: "Нет" и прервал разговор.

Ранее мы давали позицию президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака по поводу бойкота этапа Кубка мира в России. 

"Я, как человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать – зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту. Если мы не поедем, потеряем квоту – ее заберет та же Россия", – заявил Брынзак.

Финальный этап Кубка мира должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта. Сборные США и Чехии уже заявили о бойкоте этапа в России, также их поддержал призер Олимпиады-2018 Себастьян Самуэльссон. За это шведскому биатлонисту пригрозили расстрелом в России.
Владимир Брынзак, сборная Украины по биатлону, Игорь Жданов

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Источник:

Советский спорт

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