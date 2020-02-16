Дмитрий Пидручный объяснил неудачу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Антхольце

Дмитрий Пидручный испытывает проблемы со спиной. Фото: facebook.com/kostya.klymenko

После четырех дней чемпионата мира по биатлону в Италии сборная Украины остается без медалей. Сегодня украинцы провалили гонку преследования, а лучшим из наших оказался Артем Прима – на 24-й позиции.

Чемпион мира 2019 года в преследовании Дмитрий Пидручный в воскресенье показал 30-й результат. Капитан команды после гонки назвал причину неудачного выступления:

"Со второго круга у меня начала сильно болеть спина. И это в тот момент, когда на вторую стрельбу собрался и отработал "на нуль", но... И трудно, честно, было на трассе бороться. Как следствие, на стрельбе стоя просто не мог нормально встать, стрелять, в том положении, в котором нужно. Это была такая стрельба... Я ловил просто каждую мишень, потому что не было четкой работы, я не мог поставить свою винтовку, свое тело в необходимое положение. Вчера то же самое было в спринте на последнем круге – спина ужасно болела. А сегодня я большую часть дистанции просто терпел по трассе. А еще не мог бороться ни с кем – меня обгоняют, а я ничего сделать не могу. Гонка была очень тяжелая, не гонка – а мука".

Тернопольский биатлонист поведал, что здоровье не в первый раз его подводит:

"Проблемы со спиной были в начале сезона, но мы залечили и забыли о ней. В Поклюке снова она проявилась. В Словении, думаю, так же, как и здесь, это следствие высокогорья и нехватки кислорода. Организм окисляется, а спина, как слабое место, первая принимает на себя удар". В тренде Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10

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