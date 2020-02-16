Украинцы провалили гонку преследования ЧМ по биатлону с драматическим финишем

Биатлон / Фото: AFP

В воскресенье, 16 февраля, в рамках чемпионата мира по биатлону прошла мужская гонка преследования. Ранее в этой же дисциплине соревновались девушки – лучшая из украинок Елена Пидгрушная заняла 13-е место: итальянка взяла "золото".

Представители Украины стартовали в гонке в такой последовательности (отставание от лидера):

10. Дмитрий Пидручный +0:56

25. Артем Прима +1:26

42. Сергей Семенов +2:00

60. Антон Дудченко +2:40

Дмитрий Пидручный стартовал в гонке в качестве действующего чемпиона мира, но уже на первой стрельбе снял с себя полномочия – он заработал два штрафных круга и откатился с ТОП-10 в третий десяток. Стартовавший 25-м Артем Прима по времени отыграл всего несколько секунд, но благодаря точной стрельбе на первом огневом рубеже поднялся на 12-е место.

Тем не менее, на следующих огневых рубежах лидеры нашей команды не смогли отличиться точной стрельбой и в итоге боролись за места в третьем десятке.

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Долгое время в гонке лидировал россиянин Логинов, но всего лишь один промах на последней стрельбе откинул его на третье место, а на первую строчку выскочил француз Эмильен Жаклен, отстрелявший на ноль. В спину ему дышал Йоханнес Бе. На финишный круг они ушли нога в ногу и лишь на последних метрах Жаклен вырвал победу у норвежца.

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Результаты украинских биатлонистов:

24. Артем Прима (0-1-1-1) + 2:58.7

30. Дмитрий Пидручный (2-0-2-1) + 3:22.6

41. Сергей Семенов (1-1-1-1) + 3:55.4

60. Антон Дудченко (1-1-0-2) + 6:26.7

Напомним, накануне на чемпионате мира по биатлону спринт у мужчин выиграл скандальный россиянин Александр Логинов, который с ноября 2014-го по ноябрь 2016-го отбывал дисквалификацию за употребление допинга и после возвращения на трассу был встречен соперниками очень жестко: кто-то даже отказывался жать россиянину руку.

Отметим, что накануне в спринте украинец Дмитрий Пидручный хорошо шел по дистанции, претендуя на медали, но допустил досадный промах на стойке, а затем еще Пидручный упал возле коврика, потеряв драгоценное время. "Все так быстро произошло, что я даже не понял, почему упал", – сокрушался Дмитрий.

Смотрите видео с падением Пидручного в спринте

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

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