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Допинг нон-стоп: дисквалифицированы еще двое россиян

Сегодня, 23:04

Отстранением от спорта до апреля 2020-го наказаны биатлонисты Максим Буртасов и Алексей Корнев

Буртасов на год отлучен от спорта
Буртасов на год отлучен от спорта.

Российские биатлонисты Максим Буртасов и Алексей Корнев получили годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Ее срок истекает 11 апреля 2020 года. Решение принял дисциплинарный комитет РУСАДА, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева.

Оба спортсмена в течение последних 12 месяцев три раза пропустили допинг-тесты. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, это приравнивается к нарушению антидопинговых правил. В зависимости от степени вины спортсмена, срок наказания за такое нарушение может составить от одного до двух лет. Слушания по их делам пройдут 12 апреля. Стоит отметить, что Буртасов на недавнем чемпионате России в Тюмени завоевал две медали: бронзу – в гонке преследования, серебро – в масс-старте. 

Ранее биатлонистка Маргарита Васильева допустила аналогичное нарушение. Окончательное решение по ее делу станет известно в конце апреля. Васильева не смогла принять участия в чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Теперь она может быть дисквалифицирована на один год.

Ранее сообщалось о пересмотре итогов Сочи-2014: российский допинг породил шесть новых олимпийских чемпионов. Для латвийцев и швейцарцев отчеканят новые награды – россияне свои не возвращают.

Также сообщалось, что после скандала с допингом лучший российский лыжник всех времен объявил о завершении карьеры. Олимпийский чемпион Ванкувера Никита Крюков признался, что у него пропало желание рваться в бой.

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Тег допинг

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Championat.ru

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