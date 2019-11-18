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"Думаю, что на Кубок мира отправятся Валя и Вита, Джима, Меркушина": Брынзак назвал состав сборной Украины

18 ноября, 14:36

Глава Федерации биатлона Украины рассказал о грядущем соревновании

Владимир Брынзак

Владимир Брынзак / Фото: Виталий Лазебник

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Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак назвал предположительный состав на первый этап Кубка мира в Эстерсунде.

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"Пока информации нет, поскольку формально есть еще один спринт в Шушене. Но общая картина, кто должен отправиться на Кубок мира, уже вырисовывается. Могу попытаться спрогнозировать , основываясь на моем опыте в биатлоне. Думаю, что будут Валя и Вита, Джима, Меркушина – особенно, учитывая наличие в программе сразу трех эстафет. Также доказала свое право Блашко. Ну и, принимая во внимание пять гонок с участием женщин на этапе, разумно взять запасную", – отметил президент федерации биатлона.

"Скорее всего, это может быть Пидгрушная. А, возможно, еще и Белкина, которая, в принципе, неплохо пробежала спринт и могла проявить себя и в масс-старте, если бы не проблемы со здоровьем перед стартом. Тренеры знали об этом, но решили попробовать, и решение об участии в гонке оставить на усмотрение спортсменки. Надя решила стартовать, но закончить гонку не смогла. В общем, состав боевой, а ротацию при необходимости всегда можно сделать", – подытожил Владимир Брынзак.

Как сообщалось ранее, Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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биатлон Владимир Брынзак

Источник: biathlon.com.ua

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