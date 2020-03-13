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Эстафет не будет: Кубок мира по биатлону закроют завтра после преследования из-за бунта команд

13 марта, 19:32

Елена Павлова

Пасьюты не отменили из-за борьбы Фуркада и Бе в общем зачете

Кубок мира по биатлону сезона-2019/2020 завершится уже завтра, 14 марта, гонками преследования на восьмом этапе в финском Контиолахти. Такое решение приняли тренеры и представители команд на совещании после завершения женской спринтерской гонки. Напомним, 12 марта стало известно, что финальный этап Кубка мира по биатлону в Норвегии не состоится из-за пандемии коронавируса. А спринтерские гонки в Контиолахти прошли без зрителей.

В воскресенье, 15 марта, должны были пройти супермикст и смешанная эстафета. Президент IBU Олле Далин сначала выразил уверенность, что программа соревнований будет завершена, однако сборные Чехии, Словакии и Австрии заявили, что намерены покинуть этап Кубка мира сразу же после женского спринта. Поэтому пришлось собирать срочное совещание, и обе воскресные гонки отменили.

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Скорее всего, отменили бы и завтрашние пасьюты, если бы не было такой интриги в мужской гонке преследования – как раз там развернется финал борьбы за Кубок мира в общем зачете между прошлогодним №1 норвежцем Йоханнесом Бе и семикратным обладателем трофея, французом Мартеном Фуркадом.

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Финляндия отмена преследование смешанная эстафета Кубок мира по биатлону

Источник: IBU

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