"Это очень хорошее преимущество": полузащитник "Шахтера" – о козырях дончан в борьбе с "Вольфсбургом"

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тете поделился своими ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом", который состоится сегодня в Германии. Поединок на "Фольксваген-Арене" начнется в 22:00 и пройдет без зрителей из-за угрозы коронавируса. Мультимедийный онлайн "Вольфсбург" – "Шахтер" уже полным ходом идет на нашем сайте.

"Вольфсбург" – это очень хорошо организованная команда, которая делает большой акцент на контратаках, а также прекрасно держит мяч и создает много моментов, – считает Тете. – Мы действительно пересмотрели огромное количество видео о сопернике и готовы к этой игре так же, как были готовы к "Бенфике". Пустой стадион – это, с одной стороны, хорошо для "Шахтера", ведь не будет болельщиков соперника, не будет этого давления от трибун. Но, с другой, немного странно и непривычно, когда на матче такого уровня пустой стадион. Но все меры безопасности должны быть соблюдены. Так будет правильно".

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"Мы сюда приехали только ради победы. Это очень хорошее преимущество – играть первый матч на выезде. Важно забить по крайней мере один мяч или больше, так что настраиваемся только на победу. Ни в коем случае нет мыслей о ничьей, – отмечает бразилец. – Мы прекрасно понимаем, что у них очень сильные нападающие, в том числе и Вегхорст, который важен для команды. Но мы достаточно хорошо отработали игру в обороне и знаем, как им противостоять".

Смотрите, как Тете забивал за "Шахтер" во время зимних сборов

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