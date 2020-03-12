"Вольфсбург" – "Шахтер": онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Лиги Европы

В четверг, 12 марта, в Германии проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Немецкий "Вольфсбург" принимает у себя чемпиона Украины "Шахтер". Начало поединка, который из-за коронавируса пройдет при пустых трибунах, – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем мультимедийный онлайн этого противостояния с видео самых ярких моментов, фото и комментариями всех ключевых событий.

АНОНС МАТЧА "ВОЛЬФСБУРГ" – "ШАХТЕР"

Путь "Шахтера" к 1/8 финала Лиги Европы. "Шахтер" оказался в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", "Аталантой" и загребским "Динамо". В 1/16 финала ЛЕ "горняки" по сумме двух встреч прошли "Бенфику" (2:1 дома и 3:3 в Лиссабоне).

Путь "Вольфсбурга" к 1/8 финала Лиги Европы. Немецкий клуб попал в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место на групповом раунде этого турнира в квартете с "Гентом", "Сент-Этьеном" и "Александрией". В 1/16 финала ЛЕ "волки" прошли по сумме двух встреч обидчика киевского "Динамо" "Мальме" – 2:1 дома и 3:0 в гостях.

Соперники в своих национальных чемпионатах. "Шахтер" уверенно лидирует в Премьер-лиге Украины, опережая на 14 очков "Динамо". "Вольфсбург" в чемпионате Германии занимает седьмое место, отставая от зоны Лиги чемпионов на 13 очков.

Ориентировочные составы от УЕФА

"Вольфсбург": Кастеелс; Штеффен, Кнохе, Брукс, Пауло Отавио; Арнольд, Шлагер, Герхардт; Мехмеди, Вегхорст, Брекало

Не сыграют: Гилявоги (колено), Виллиан (колено)

Под вопросом: Мбабу (бедро)

"Шахтер": Пятов; Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили; Коваленко, Маркос Антонио, Алан Патрик; Марлос, Жуниор Мораес, Тайсон

Не сыграют: Степаненко (колено), Соломон (бедро), Пихаленок (колено)

Под вопросом: Кривцов, Алан Патрик, Коваленко, Марлос

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Дамир Скомина / Фото: Twitter

Судья матча "Вольфсбург" – "Шахтер". Судить игру будет 43-летний словенец Дамир Скомина – лучший арбитр 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Ранее он обслуживал четыре матча с участием "горняков": три из них "Шахтер" проиграл, один – выиграл.

Матчи дончан при судействе Скомины

Наполи – Шахтер – 3:0, группа ЛЧ-2017/18

Боруссия Д – Шахтер – 3:0, 1/8 финала ЛЧ-2012/13

Шахтер – Челси – 2:1, группа ЛЧ-2012/13

Зальцбург – Шахтер – 1:0, квалификация ЛЧ-2007/08

Тренировка "Шахтера" в Германии

Сравнение стоимости соперников. По оценкам портала Transfermarkt, состав "Вольфсбурга" – на 80 млн евро дороже, чем у "Шахтера": 231 млн евро против 151 млн евро. Однако в случае с "Бенфикой", кадровую обойму которой оценивают в 332 млн евро, разница была еще большей не в пользу "горняков", что, впрочем, не помешало чемпионам Украины пройти португальцев по сумме двух встреч.

"Вольфсбург" vs Украина. "Волки" впервые встретились с соперником из Украины на групповой стадии текущего розыгрыша Лиги Европы, дважды обыграв "Александрию" – 3:1 (дома) и 1:0 (в гостях).

"Шахтер" vs Германия. "Горняки" прежде играли с немецкими клубами 22 раза: 7 побед, 8 ничьих, 7 поражений. Самая яркая победа пришлась на финал Кубка УЕФА-2008/09 в Стамбуле, когда дончане в дополнительное время одолели "Вердер" – 2:1. При этом именно в Германии "Шахтер" потерпел свое самое крупное поражение в еврокубках – 0:7 от "Баварии" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2014/15.

Прогнозы на матч "Вольфсбург" – "Шахтер". Фаворитом матча 12 марта аналитики называют немецкий клуб. На его победу букмекерами установлен коэффициент 2.10, на ничью – 3.50, на победу чемпионов Украины – 3.65. Иными словами, вероятность выигрыша поединка хозяевами поля оценивается в 46 процентов, ничейного исхода – в 28 процентов, а выигрыша "горняков" – в 26 процентов.

Смотрите, как "Шахтер" летел в Германию

При этом фаворитом на выход в четвертьфинал Лиги Европы по сумме двух встреч (ответная пройдет 19 марта в Харькове) считают все-таки "Шахтер". На его попадание в следующий раунд эксперты дают 54 процента (коэффициент 1.79), а на проход "Вольфсбурга" – 46 процентов (коэффициент 2.09).

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Заявления перед матчем "Вольфсбург" – "Шахтер"

"Наша цель – пройти в следующий раунд, – говорит главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер. – Конечно, неприятно играть при пустых трибунах, но мы не можем повлиять на эти обстоятельства. Мы хотели бы, чтобы ситуация сложилась по-другому, но на данный момент нужно понимать, что это лучшее решение. "Шахтер" – очень хорошая команда, которая обладает невероятной атакой. У них есть игроки, которые годами играют на высшем уровне. Нам будет очень сложно в обороне. Я также ожидаю, что "Шахтер" будет играть компактно". "У "Шахтера" большой опыт, что они доказали в выездном матче с "Бенфикой", когда "Шахтер" смог переломить ход неудачно складывающегося матча. Нам предстоит выполнить действительно сложную задачу. Впрочем, сейчас мы находимся в хорошей форме и показываем отличную игру как в Бундеслиге, так и в Лиге Европы. Мы хотим сделать хороший задел дома перед поездкой в Украину". "Кто у нас не сыграет против "Шахтера"? Те же, кто отсутствовал в недавней встрече с "Лейпцигом": Гилявоги еще не готов, Мбабу... В любом случае, конкретные решения по футболистам примем в день матча. Виллиама будет не хватать, у него травма колена. В остальном же состав готов, ребята в форме. У Кастельса никаких проблем, Руссийон в порядке", – добавил главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер.

"Были немного разочарованы, узнав, что поединок пройдет без зрителей, – отметил главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру. – Нам очень нравится атмосфера полного стадиона. Футбол строится именно на этом, на эмоциях. Мы всегда чувствуем то, что исходит от трибун, даже если идет в преимущество сопернику, для нас это является большой мотивацией. Отсутствие зрителей даст странное ощущение, но такова жизнь, по-другому нельзя. О коронавирусе сейчас говорят и пишут везде: по телевидению, в интернете, в газетах. Есть недостаток безопасности, и нужно принимать самые жесткие меры. Это определенный сигнал – все должны быть очень осторожны, в том числе те, кто живет в футбольном мире и постоянно путешествует. Сейчас мы должны показать свою игру". "Мы выберем наилучший вариант состава из возможных. Предстоит очень сложная борьба. "Вольфсбург" выступает в Бундеслиге, одной из топ-пяти лиг Европы. Чтобы добиться положительного результата, нам нужно быть на высоком уровне. Мы отдаем себе отчет в том, что раунды плей-офф состоят из двух матчей и сегодня еще ничего не решится, ведь это только первая часть". "Вольфсбург" предложит нам более высокую интенсивность игры, по сравнению с соперниками по чемпионату Украины? Слава Богу, что так произойдет. "Манчестер Сити", "Аталанта", "Динамо" (Загреб) и "Бенфика" делали то же самое. Ни для кого не секрет, что в еврокубках все действуют очень агрессивно и интенсивно. Мы должны быть готовы правильно ответить на эти требования", – подытожил главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал в УПЛ "Колос" (4:1)

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