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Франциска Пройсс выиграла масс-старт в Рупольдинге

Сегодня, 16:41

Украинские биатлонистки не стартовали в последней гонке этапа Кубка мира

Женский подиум
Женский подиум. Фото: AFP
Франциска Пройсс выиграла масс-старт в Рупольдинге //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/488/6a0/5c44886a0b2fe.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/488/6a0/5c44886a0b2fe.jpg Биатлон Украинские биатлонистки не стартовали в последней гонке этапа Кубка мира

Сегодня в Рупольдинге прошел женский масс-старт этапа Кубка мира по биатлону. Победительницей стала немецкая биатлонистка Франциска Пройсс, опередившая на сантиметры норвежку Ингрид Ландмарк Тандервольд. Бронзовую медаль завоевала Паулина Фиалкова.

Интересно, что для Пройс – это первая личная победа на этапах Кубка мира. А для Тандервольд – первый подиум в карьере.

Украинские биатлонистки не стартовали в масс-старте.

Результаты гонки:

1. Франциска Пройсс (Германия) - 26.47,9 (0) 
2. Ингрид Ландмарк Тандервольд (Норвегия) – +0,2 (0) 
3. Паулина Фиалкова (Словакия) – +13,9 (0)

В общем зачете Кубка мира первая пятерка выглядит так: Вирер – 498, Витоцци – 480, Фиалкова – 449, Кузьмина – 414, Олсбю Ройселанд – 386...

Напомним, что в мужском масс-старте украинец Дмитрий Пидручный занял предпоследнее место

Ранее мы писали, что шведский биатлонист рассказал о зависимости от смартфона. Себастьян Самуэльссон признался в телефонной зависимости, угрозах в свой адрес и желании проводить со смартфоном менее шести часов в сутки.

Кстати, мы составили рейтинг украинских спортсменов в соцсетях: ТОП-30 самых популярных возглавили боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик. Биатлонистов в топе нет.

биатлон, Кубок мира по биатлону, масс-старт

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Сегодня|Спорт

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