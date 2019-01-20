Франциска Пройсс выиграла масс-старт в Рупольдинге
Украинские биатлонистки не стартовали в последней гонке этапа Кубка мира
Сегодня в Рупольдинге прошел женский масс-старт этапа Кубка мира по биатлону. Победительницей стала немецкая биатлонистка Франциска Пройсс, опередившая на сантиметры норвежку Ингрид Ландмарк Тандервольд. Бронзовую медаль завоевала Паулина Фиалкова.
Интересно, что для Пройс – это первая личная победа на этапах Кубка мира. А для Тандервольд – первый подиум в карьере.
Украинские биатлонистки не стартовали в масс-старте.
Результаты гонки:
1. Франциска Пройсс (Германия) - 26.47,9 (0)
2. Ингрид Ландмарк Тандервольд (Норвегия) – +0,2 (0)
3. Паулина Фиалкова (Словакия) – +13,9 (0)
В общем зачете Кубка мира первая пятерка выглядит так: Вирер – 498, Витоцци – 480, Фиалкова – 449, Кузьмина – 414, Олсбю Ройселанд – 386...
Напомним, что в мужском масс-старте украинец Дмитрий Пидручный занял предпоследнее место.
Ранее мы писали, что шведский биатлонист рассказал о зависимости от смартфона. Себастьян Самуэльссон признался в телефонной зависимости, угрозах в свой адрес и желании проводить со смартфоном менее шести часов в сутки.
Кстати, мы составили рейтинг украинских спортсменов в соцсетях: ТОП-30 самых популярных возглавили боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик. Биатлонистов в топе нет.
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