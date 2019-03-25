Фуркад отдыхает: украинские биатлонисты на огневых рубежах обставили 248 конкурентов

Артем Тищенко занял третье место в мужском рейтинге снайперов, а Юлия Журавок – в женском

Меткий Артем Тищенко. Фото - Ю.Садыкова (biathlon.com.ua).

Фуркад отдыхает: украинские биатлонисты на огневых рубежах обставили 248 конкурентов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/90c/9d2/5c990c9d2d2ed.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/90c/9d2/5c990c9d2d2ed.png 2019-03-25T19:22:00+02:00 Биатлон Артем Тищенко занял третье место в мужском рейтинге снайперов, а Юлия Журавок - в женском

Украинские биатлонисты попали в число лучших снайперов завершившегося мирового сезона. И речь вовсе не о Дмитрии Пидручном, который сенсационно выиграл "золото" ЧМ в шведском Эстерсунде.

У мужчин третье место по точности среди стрелков, обставив 127 биатлонистов планеты, занял Артем Тищенко – он продемонстрировал 89,9 процента попаданий, закрыв в своих гонках 154 из 172 мишеней. Кстати, непосредственно за спиной у Тищенко в этом рейтинге расположился легендарный Мартен Фуркад.

В женской части снайперского рейтинга третье место тоже оказалось за Украиной. Его заняла Юлия Журавок, закрывшая 112 из 123 мишеней. Ее точность составила 91,1 процента. Позади Юлии в рейтинге меткости осталась 121 биатлонистка.

Лучше Юлии Журавок в этом мировом биатлонном сезоне стреляли только россиянки Лариса Куклина (91,9%) и Евгения Павлова (91,5%). А лучше Артема Тищенко – лишь австриец Симон Эдер (92%) и чех Ондржей Моравец (90,4%).

Как сообщалось ранее, один из знаменитых братьев-биатлонистов Фуркад завершил карьеру.

Также сообщалось, что на прощание Пидручный попал 19 раз.

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