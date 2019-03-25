Фуркад отдыхает: украинские биатлонисты на огневых рубежах обставили 248 конкурентов
Артем Тищенко занял третье место в мужском рейтинге снайперов, а Юлия Журавок – в женском
Украинские биатлонисты попали в число лучших снайперов завершившегося мирового сезона. И речь вовсе не о Дмитрии Пидручном, который сенсационно выиграл "золото" ЧМ в шведском Эстерсунде.
У мужчин третье место по точности среди стрелков, обставив 127 биатлонистов планеты, занял Артем Тищенко – он продемонстрировал 89,9 процента попаданий, закрыв в своих гонках 154 из 172 мишеней. Кстати, непосредственно за спиной у Тищенко в этом рейтинге расположился легендарный Мартен Фуркад.
В женской части снайперского рейтинга третье место тоже оказалось за Украиной. Его заняла Юлия Журавок, закрывшая 112 из 123 мишеней. Ее точность составила 91,1 процента. Позади Юлии в рейтинге меткости осталась 121 биатлонистка.
Лучше Юлии Журавок в этом мировом биатлонном сезоне стреляли только россиянки Лариса Куклина (91,9%) и Евгения Павлова (91,5%). А лучше Артема Тищенко – лишь австриец Симон Эдер (92%) и чех Ондржей Моравец (90,4%).
Как сообщалось ранее, один из знаменитых братьев-биатлонистов Фуркад завершил карьеру.
Также сообщалось, что на прощание Пидручный попал 19 раз.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Фуркад отдыхает: украинские биатлонисты на огневых рубежах обставили 248 конкурентов". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"У меня не осталось мотивации": Олимпийский чемпион по биатлону объявил о завершении карьеры
Фредрик Линдстрем повесит лыжи на гвоздь после домашнего чемпионата мира