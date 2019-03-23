Один из знаменитых братьев-биатлонистов Фуркад завершил карьеру
Лучшим результатом 35-летнего Фуркада в текущем сезоне стало 7-е место в индивидуальной гонке
Французский биатлонист Симон Фуркад принял решение завершить карьеру. Лучший результат 35-летнего Фуркада в текущем сезоне – 7-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе.
Симон Фуркад является чемпионом мира 2009 года в смешанной эстафете, на его счету три "серебра" и "бронза" мировых первенств. Он девять раз попадал на индивидуальный подиум этапов Кубка мира (0 золотых, 7 серебряных, 2 бронзовых) и 22 раза – в командных гонках (8 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых), в его активе Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок сезона-2011/12.
На недавно завершившемся чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде спортсмен пробежал только индивидуальную гонку, где стал 19-м.
Ранее мы писали, что Йоханнес Бе установил невероятный рекорд после гонки преследования на Кубке мира. Дмитрий Пидручный сохранил право участвовать в завтрашнем масс-старте.
Также сегодня Анастасия Кузьмина выиграла гонку преследования на последнем этапе Кубка мира по биатлону. Лучший результат среди украинок показала Вита Семеренко – 30-е место.
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