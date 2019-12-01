Где и когда смотреть сегодня спринтерские гонки Кубка мира по биатлону

Сегодня в шведском Эстерсунде – второй день стартового этапа Кубка мира по биатлону. Проведут в воскресенье сразу две гонки – спринты у мужчин и женщин. Вчера, как мы писали, украинцы едва не запрыгнули на пьедестал в первой биатлонной гонке Кубка мира – смешанной эстафете.
В первый день зимы на старт сперва выйдут представители сильного пола. Их спринт на 10 км начнется в 13:30. От Украины побегут Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко и Тарас Лесюк. Женский спринт на 7,5 км стартует в 16:30. Здесь нашу сборную представят Анастасия Меркушина, Вита и Валентина Семеренко, Дарья Блашко и Надежда Белкина. Напомним, вчера "сине-желтые" провалили смешанную эстафету.
Обе гонки в Украине традиционно покажет телеканал UA: Перший. Причем прямая трансляция мужского спринта начнется в 13:23, а женского – в 16:23. Так пишет официальный сайт канала.
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