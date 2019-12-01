Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

Где и когда смотреть сегодня спринтерские гонки Кубка мира по биатлону

1 декабря, 10:30

В воскресенье на старт в Швеции выйдут по пять украинских мужчин и женщин

Пидручный - чемпион мира 2019 года

Пидручный - чемпион мира 2019 года

Сегодня в шведском Эстерсунде – второй день стартового этапа Кубка мира по биатлону. Проведут в воскресенье сразу две гонки – спринты у мужчин и женщин. Вчера, как мы писали, украинцы едва не запрыгнули на пьедестал в первой биатлонной гонке Кубка мира – смешанной эстафете.

В первый день зимы на старт сперва выйдут представители сильного пола. Их спринт на 10 км начнется в 13:30. От Украины побегут Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Руслан Ткаленко и Тарас Лесюк. Женский спринт на 7,5 км стартует в 16:30. Здесь нашу сборную представят Анастасия Меркушина, Вита и Валентина Семеренко, Дарья Блашко и Надежда Белкина. Напомним, вчера "сине-желтые" провалили смешанную эстафету.

Обе гонки в Украине традиционно покажет телеканал UA: Перший. Причем прямая трансляция мужского спринта начнется в 13:23, а женского – в 16:23. Так пишет официальный сайт канала.

Реклама

Читайте также, как вчера Пидгрушная летела на пьедестал в Шушене

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона
Итальянка Доротея Вирер - лидер прошлого сезона

Смотрите сюжет, кого выбрали от Украины для выступления на Рождественской гонке в Германии

Читайте также:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

биатлон Кубок мира по биатлону Дмитрий Пидручный Эстерсунд

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона
Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезонаБиатлон
"Хлеб с майонезом", креветки и двухспальные кровати: как живет сборная Украины по биатлонуБиатлон
Биатлонист Пидручный принес Украине победу в спринтерской гонке на чемпионате Швеции
Биатлонист Пидручный принес Украине победу в спринтерской гонке на чемпионате ШвецииБиатлон
Украинская биатлонистка после
Украинская биатлонистка после "серебра" на мире готовится стать мамой, а потом вернется на лыжнюБиатлон
Все гонки короля зимнего спорта! Полное расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020
Все гонки короля зимнего спорта! Полное расписание Кубка мира по биатлону-2019/2020Биатлон
"В России не только плохие и негативные люди. Но допинг есть": провокационное заявление БрынзакаБиатлон

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...