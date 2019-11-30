В шаге от медали: Украина едва не запрыгнула на пьедестал первой биатлонной гонки Кубка мира

Украинский дуэт в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко занял четвертое место в смешанной эстафете

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

В субботу, 30 ноября, в шведском Остерсунде состоялась первая гонка нового Кубка мира по биатлону. Одиночную смешанную эстафету, в которой Украину представляли Анастасия Меркушина и Артем Тищенко, выиграли хозяева трассы – шведский дуэт Ханна Эберг – Себастьян Самуэльссон. На втором месте – немцы Франциска Пройс и Эрик Лессер, на третьем – норвежцы Марте Ульсбю-Ройселанн и Ветле Шостад Кристиансен. Напомним, на нашем сайте проходит опрос: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона.

Победительница гонки – шведка Ханна Эберг

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Что касается украинского дуэта Меркушина – Тищенко, то он в дебютной гонке Кубка мира финишировал в шаге от "бронзы" – на четвертом месте, уступив занявшим третью строчку норвежцам 16 секунд.

Отметим, что Анастасия Меркушина настреляла на три штрафных круга на шестой стрельбе, когда Украина лидировала в эстафете. Вследствие этого команда опустилась на шестое место, с которого затем уже поднялась на четвертое.

Результаты смешанной эстафеты в Остерсунде

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1. Швеция (2+11) 36:42,1

2. Германия (1+9) +18,1

3. Норвегия (1+16) +40,1

4. Украина (3+6) +56,9

5. Эстония (1+8) +1:01,6

6. США (1+16) +1:17,0

В скобках указаны штрафные круги и использованные запасные патроны

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Как мы писали, главными претендентами на победу в стартовой гонке Кубка мира назывались команды Норвегии (коэффициент 2.50), Франции (4.00), Италии (4.00), Германии (9.00) и России (10.00). Украинский дуэт Меркушина – Тищенко как серьезного претендента на выигрыш смешанной эстафеты букмекеры не рассматривали, установив на их возможный триумф заоблачный коэффициент 125.0.

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Напомним, перед стартом зимней части сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону. Показав безупречную стрельбу в белорусских Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии.

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