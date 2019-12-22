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Где смотреть гонки с масс-стартом на Кубке мира по биатлону

22 декабря, 12:57

В 13:30 на старт выйдут мужчины, а в 15:15 - женщины

/ Фото: AFP

В воскресенье, 22 декабря, во французском Анси Ле-Гран-Борнане пройдут гонки с массовым стартом в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. В 13:10 на трассу выйдут мужчины, а в 15:15 начнется женская гонка. В прямом эфире обе гонки покажет телеканал UA:Первый.

Согласно регламенту, в масс-старт отбирают 25 лучших в мировом рейтинге, к которым добавляют пятерку лучших на данном этапе. Таким образом, в мужском масс-старте от Украины примет участие только Дмитрий Пидручный. Он побежит под 16-м стартовым номером. К слову, Пидручный попал в топ-20 гонки преследования, но остался недовольным своей стрельбой.

У мужчин фаворитом гонки является норвежец Йоханнес Бе. Коэффициент на то, что он придет к финишу первым равняется 1.75. Противостоять ему будут Кантен Фийон Майе (6.50), Тарьей Бе и Мартен Фуркад (8.5).

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В гонке среди женщин Украину представят две биатлонистки – Елена Пидгрушная и Дарья Блашко, которая в субботу показала свой наилучший результат в Кубке мира, заняв 14-е место в гонке преследования.

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Фавориткой гонки остается итальянка Доротея Вирер (3.70), следом за ней в котировках букмекеров идут Тириль Экхофф (4.50) и Ингрид Тандревольд (7.00).

Узнайте, кто представит Украину на традиционной Рождественской гонке в Гельзенкирхене:

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Источник: Сегодня|Спорт

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