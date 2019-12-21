"Резервистка" стала лучшей из украинок в гонке преследования на Кубке мира в Анси

Норвежка Тирил Экхофф финишировала в гордом одиночестве / Фото: Twitter

В субботу на третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси прошли гонки преследования. Как мы писали, в 10-километровом мужском "пасьюте" победил норвежец Йоханнес Бё, а лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный замкнул топ-20. Лучшая из наших представительниц прекрасного пола оказалась повыше.

Опасения относительно возможного снегопада не оправдались: погода благоволила спортсменам. Все пятеро украинок, которые завоевали право выступить в преследовании по итогам пятницы (победу в спринте добыла норвежка Тирил Экхофф), вышли на старт и сегодня.

Второй день подряд праздник пришел на норвежскую улицу. "Королевой" Франции вновь стала Экхофф, никого и близко не подпустившая к себе и сделавшая два промаха. На второе место с шестого в спринте поднялась ее соотечественница Ингрид Тандреволд, отставшая на 38 секунд при двух неточных выстрелах. Бронзовая награда досталась швейцарке Лене Хеки.

Реклама

Выше всех из наших расположилась капитан Елена Пидгрушная: в спринте она была девятой, но два промаха не позволили ей в преследовании подняться выше 12-й позиции. Напомним, начинала сезон тернополянка на второразрядном Кубке IBU, а теперь на Кубке мира демонстрирует лучшие результаты в сборной.

... 12. Елена Пидгрушная (0+1+0+1) – +1:49,3

... 17. Дарья Блашко (0+0+0+0) – +2:12,1

... 22. Вита Семеренко (0+0+0+0) +2:31,9

23. Юлия Джима (0+0+1+0) +2:33,6

... 38. Валя Семеренко (1+0+0+2) +3:33,1

В тренде Почему Зозулю в Испании считают нацистом: все подробности скандала

Стоит отметить чистую стрельбу Дарьи Блашко и Виты Семеренко: экс-белоруска подскочила на 13 мест в сравнении со вчерашним выступлением, а сумчанка – на 28!

Смотрите сюжет о том, что Украина вошла в шестерку лучших стран по итогам первого этапа Кубка мира в Эстерсунде

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама