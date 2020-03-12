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Где смотреть мужской спринт на Кубке мира по биатлону в Финляндии с пятеркой украинцев в четверг

12 марта, 12:00

Вадим Авдасев

Первая гонка восьмого этапа турнира начнется в Контиолахти в 16:30

Сегодня открывается восьмой этап Кубка мира по биатлону. Пройдет он в финском Контиолахти с 12 по 15 марта. За четыре дня здесь проведут шесть гонок: в четверг и пятницу – по одной, в выходные – по две. Вспомним, что на предыдущем этапе Кубка мира украинцы завоевали "серебро" в мужской эстафете в Чехии.

В четверг состоится одна гонка – мужской спринт на 10 км с двумя огневыми рубежами. Первый участник уйдет на дистанцию в 16:30 по киевскому времени. Всего же в заявочном листе значатся 104 биатлониста, в том числе – пятеро украинцев: Артем Прима (№3), Дмитрий Пидручный (№19), Сергей Семенов (№55), Руслан Ткаленко (№61) и Антон Дудченко (№95).

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Читайте, как Пидручный стал четвертым в масс-старте в чешском Нове Место.

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На украинском телевидении биатлон традиционно показывает UA:Перший. Прямая трансляция начнется уже в 16:20. В интернете за гонкой можно следить на канале Международного союза биатлонистов.

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