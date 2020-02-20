Где смотреть одиночную смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону с шансами на медаль у Украины

Единственная гонка четверга стартует в 16:15 по киевскому времени

Все меньше шансов остается у сборной Украины завоевать на мировом биатлонном форуме в итальянском Антхольце-Антерсельве хотя бы одну медаль. За неделю соревнований лучшим достижением "сине-желтых" является четвертое место Елены Пидгрушной в спринте. А в смешанной эстафете, где бежали по два представителя каждой команды, наши оказались пятыми. Сегодня в Италии перед выходным днем пройдет так называемая одиночная смешанная эстафета. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию одиночного микста на чемпионате мира по биатлону.

От Украины на дистанцию уйдут Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина. Представители Тернополя уже успешно выступали вместе в коммерческой Рождественской гонке в Гельзенкирхене, заняв в декабре второе место. Всего же участие в гонке примут 30 дуэтов.

Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный / Фото: Facebook Реклама

Узнайте, почему гонку с массовым стартом от Украины побежит только Пидгрушная.

На украинском ТВ биатлон показывает UA: Перший. Начало трансляции – в 16:10, а гонка стартует пятью минутами позже. В кабельных сетях и интернете эстафету можно смотреть на "Евроспорт 1" и сайте Международного союза биатлонистов.

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