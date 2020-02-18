Хоть в чем-то лучшие: Меркушина быстрее всех провела стрельбу в индивидуальной гонке чемпионата мира

Украинская биатлонистка показала 11-й результат в самой длинной гонке в Антхольце

Анастасия Меркушина

На мировом биатлонном форуме в Италии наша сборная пока что остается без медалей. Как мы сообщали, во вторник Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку чемпионата мира, а лучшая из украинок, Анастасия Меркушина, показала 11-й результат.

25-летняя уроженка Сум была близка к призовому месту, но сделала два промаха. Особенно обидным оказался второй – при последнем выстреле в гонке. С другой стороны, Меркушина рисковала, поэтому стреляла очень быстро. Как показала статистика, Настя продемонстрировала сегодня лучшую скорострельность среди всех ста участниц "индивидуалки"! На четырех огневых рубежах она провела всего 1 минуту и 33 секунды.

Победительница, Вирер, стреляла на 14 секунд дольше – это седьмое время. Интересно, что второе место также принадлежит украинке: Вита Семеренко потратила на 9 секунд больше, чем Настя. Правда, вторую позицию с ней разделили чешка Люциэ Харватова и латвийка Байба Бендика.

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