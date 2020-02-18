"Не ругайте нас сильно": разбитая результатом Валя Семеренко – об индивидуальной гонке ЧМ

Украинская биатлонистка не понимает, что происходит с ее стрельбой

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце прошла индивидуальная гонка у женщин. Перед стартом спортсменки отмечали на стрельбище порывы ветра, и лишь одна Галина Вишневская из Казахстана смогла пройти 15 километров дистанции с нулями. Выиграла индивидуалку Доротея Вирер, лучшей у украинок была Меркушина – 11 место. Валя Семеренко с 4 промахами оказалась только 42-й и была разбита таким результатом.

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"Тяжело что-то комментировать, очень расстроена. Не ожидала такого результата. Нет стрельбы, не знаю в чем причина. Как пошел сбой в последние дни сбора в Ливиньо, так и не проходит – для меня это шок, – признается расстроенная Валя Семеренко. – Не ругайте нас сильно, мы стараемся, тоже не хотим этих промахов, всегда стремимся к чистой стрельбе. Мы расстраиваемся еще больше, чем вы. Извините, что не получается вас порадовать". В тренде УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков на два года: "жесть" для Зинченко и Гвардиолы

Ранее мы писали, что президент Федерации биатлона Украины рассказал о своих тренерах и о том, как его "теребят".

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