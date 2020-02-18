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Вот что значит "домашний" чемпионат мира: итальянская биатлонистка Вирер выиграла индивидуальную гонку

18 февраля, 17:01

Лучшая из украинок, Анастасия Меркушина, стала 11-й, допустив роковой промах на последней стрельбе

Доротея Вирер выиграла "индивидуалку"

Доротея Вирер выиграла "индивидуалку" / Фото: Reuters

Во вторник на чемпионате мира в Италии состоялся один старт – индивидуальная гонка у женщин на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Украинцы вновь были близки к завоеванию медали, но снова не сложилось. Наш сайт вел онлайн индивидуальной гонки чемпионата мира в Антхольце.

25-летняя Анастасия Меркушина претендовала на бронзовую медаль до последней стрельбы. Но сделала промах при последнем выстреле на четвертом огневом рубеже! В итоге с двумя неточными выстрелами украинка оказалась на 11-й позиции. Напомним, в "индивидуалке" за каждый промах ко времени биатлонистов добавляют по одной минуте. Отставание Меркушиной от лидера составило 1 минуту 35 секунд

Победу же одержала итальянка Доротея Вирер. Сделав два промаха, она всего на 2,2 секунды опередила немку Ванессу Хинц. Причем соперница лишь однажды промахнулась на стрельбе. Третьей на пьедестал поднялась норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (2 промаха, + 16 секунд). Для итальянской красавицы этот триумф – второй на домашнем форуме. Ранее Вирер выиграла гонку преследования.

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Вита Семеренко трижды промахнулась и показала 29-й результат (+3.42,5), Юлия Джима с пятью неточными выстрелами – 37-й (+4.23,2), Валя Семеренко – 42-й (4, +4.42,0).

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