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"Иметь четверых, как Прима, и можем бороться за подиум": тренер Украины – о провале в эстафете

22 февраля, 19:48

Юрай Санитра считает, что нужно минимум два готовых биатлониста на этап для конкуренции

Тренер нашей мужской сборной по биатлону Юрай Санитра прокомментировал 12 место Украины в эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Помимо 14 дополнительных патронов, по кругу штрафа пробежали Сергей Семенов и Руслан Ткаленко.

"Я не могу бы доволен сегодня результатом, потому что в этом сезоне я хотел уже видеть в эстафете молодых спортсменов. Но не получилось подготовить тех, которые, уверен, могут быть готовы к Олимпиаде в Пекине. По сегодняшнему выступлению… Артем Прима показал, что может бороться с самыми сильными спортсменами. И в стрельбе, и ходом – очень классно пробежал! Иметь четверых, как Прима, и можем бороться тогда и за подиум. Сергей Семенов – не могу понять… Хорошо ногами, но непонятные какие-то сделал промахи на стрельбе стоя, которые он не делает на тренировках. Там мы потеряли контакт с лидерами. Очень большой разрыв уже был", – заявил словацкий специалист.

Артем Прима

Артем Прима / Фото: Reuters

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"Руслан Ткаленко после Семенова стартовал практически без контакта и сделал ошибки – не закрыл последнюю мишень четырьмя патронами. Дима Пидручный бежал уже так, с запасом, с мыслями о завтрашнем масс-старте. Мое мнение – надо, чтобы в команде была конкуренция. Чтобы были два спортсмена минимум на каждый этап готовы, чтобы чувствовали, что надо держать высокий уровень своей подготовки. Я уверен, что среди молодых могут быть такие спортсмены.

Я тоже сделал небольшую ошибку. Возможно, надо было после декабря немножко дать отдохнуть Антону Дудченко, который еще молод. Очень много стартов в этом сезоне на Кубке мира, каждый старт он хотел хорошо пробежать. То же с Богданом Цымбалом. Думаю, что было бы лучше, если бы я уже в декабре забрал его на Кубок мира, чтобы он получил опыт. Сейчас не мог рисковать с Цымбалом в эстафете, а Дудченко физически в кризисе".

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Эстафета Сергей Семенов Артем Прима сборная Украины по биатлону чемпионат мира по биатлону Юрай Санитра

Источник: biathlon.com.ua

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