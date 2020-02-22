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Украинские биатлонисты провалили мужскую эстафету чемпионата мира в Антхольце

22 февраля, 17:10

Наша четверка финишировала лишь на 12-й позиции

В субботу на мировом биатлонном форуме в Италии прошли классические эстафеты. Как мы сообщали, Украина завоевала "бронзу" в женской эстафете чемпионате мира по биатлону. После прекрасной половины человечества на дистанцию 4х7,5 км отправились мужчины.

К сожалению, наши парни не смогли поддержать удачное выступление девушек и оказались лишь 12-ми. Хотя прекрасное начало в исполнении Артема Примы внушало оптимизм – черниговчанин шел то вторым, то третьим, а эстафету Сергею Семенову передал четвертым с небольшим отставанием от лидеров. Но опытный Семенов, а за ним на третьем этапе и молодой Руслан Ткаленко "завалили" стрельбу стоя и ушли на штрафной круг. Трех дополнительных патронов им не хватило.

Наш сайт вел онлайн-трансляцию мужской эстафеты на чемпионате мира.

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Капитан Дмитрий Пидручный ушел на последний этап 13-м, на двух огневых рубежах использовав в сумме три дополнительных патрона и поднял команду на одну строчку.

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Призерами же стали сборные Франции, Норвегии и Германии, оставив россиян с "деревянными" медалями за четвертое место.

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