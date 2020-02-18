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Из программы биатлона на Олимпиаде убирают гонку, подарившую Украине историческую медаль

18 февраля, 13:43

Не самую интересную для болельщиков "индивидуалку" в программе Игр намерены заменить сингл-микстом

/ Фото: IBU

Спортивный директор сборной Швеции по биатлону Андерс Бистрем рассказал, что из биатлонной программы Олимпийских игр могут исключить индивидуальную гонку. Кстати, именно в ней в эти дни разыгрывают медали на чемпионате мира, проходящем в Италии. Биатлон смотреть онлайн индивидуальная гонка у женщин 18 февраля

"Индивидуальная гонка может выйти из программы Олимпийских игр, – заявил Андерс Бистрем. – Говорят, что сингл-микст будет интереснее для зрителей. Индивидуальная гонка – хорошее биатлонное соревнование с четырьмя огневыми рубежами, однако зрители на стадионе испытывают трудности с тем, чтобы уследить за происходящим. Каждый промах дает штрафную минуту, поэтому приходится постоянно следить за результатами на табло, чтобы понять, что происходит в гонке"

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Кстати, действующей олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке является шведская биатлонистка Ханна Эберг. Аналогичную дисциплину у мужчин в Пхенчхане-2018 выиграл норвежец Йоханнес Тиннес Бе. Что касается успехов украинцев в "индивидуалках", то на Играх-1998 в Нагано наша Елена Петрова завоевала в этой гонке "серебро" – первое в истории независимой Украины на "белых" Олимпиадах.

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Олимпийские игры биатлон

Источник: Сегодня|Спорт

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