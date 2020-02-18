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Онлайн чемпионата мира по биатлону: индивидуальная гонка у женщин

18 февраля, 10:37

Украина предпринимает очередную попытку завоевать свою первую медаль на мировом первенстве в Италии

Юлия Джима

Юлия Джима / Фото: Getty Images

Во вторник, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольц-Антерсельве проходит индивидуальная гонка у женщин. Начало – в 15:15 по киевскому времени. Украина пытается добыть первую награду на пока что безмедальных для себя соревнованиях. Следим за онлайн-трансляцией гонки на нашем сайте и попутно выбираем самую красивую биатлонистку чемпионата мира.

ОНЛАЙН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГОНКИ У ЖЕНЩИН


Состав Украины на индивидуальную гонку 18 февраля

  • 6. Валя Семеренко
  • 38. Вита Семеренко
  • 76. Юлия Джима
  • 93. Анастасия Меркушина

Валя Семеренко

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

Вита Семеренко

Вита Семеренко / Фото: Getty Images

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Юлия Джима

Юлия Джима / Фото: Getty Images

Анастасия Меркушина

Анастасия Меркушина / Фото: Twitter

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Итак, "индивидуалку" побегут четыре украинки: Вита и Валя Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина. Таким образом, капитан женской команда Елена Пидгрушная самую длинную гонку пропустит. Тренеры решили поберечь олимпийскую чемпионку-2014 на классическую эстафету, в которой наши рассчитывают на хорошее выступление. Тернополянка сейчас находится в приличных кондициях: напомним, Пидгрушная стала четвертой в спринте,после чего финишировала 13-й в преследовании.

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Прогноз на индивидуальную гонку 18 февраля. Главными претендентками на "золото" аналитики называют норвежку Ханну Эберг и итальянку Доротею Вирер, ранее уже выигравшую пасьют. На их успех установлен коэффициент 4.50. Одиннадцатой в списке фавориток значится украинка Юлия Джима (25.0). При этом букмекеры практически не верят в чемпионство Виты Семеренко (70.0), ее сестры Валентины (100.0) и Анастасии Меркушиной (125.0)

Котировки на победителя гонки

  • 1. Эберг – 4.70
  • 2. Вирер – 4.70
  • 3. Олсбю-Ройселанн – 6.50
  • 4. Экхофф – 7.00
  • 5. Херрманн – 7.00
  • 6. Виттоцци – 10.0
  • 7. Давидова – 20.0
  • 8. Фиалкова – 20.0
  • 9. Макаряйнен – 20.0
  • 10. Пройсс – 20.0
  • 11. Джима (Украина) – 25.0

Напомним, на прошлогоднем чемпионате мира по биатлону "золото" Украине принес Дмитрий Пидручный, сумевший в гонке преследования опередить норвежца Йоханнеса Тинеса Бе.

На нынешнем чемпионате мира в Италии Дмитрий Пидручный претендовал на медаль в спринте, но допустил досадный промах на стойке, а затем еще Пидручный упал возле коврика, потеряв драгоценное время. "Все так быстро произошло, что я даже не понял, почему упал", – сокрушался Дмитрий.

Смотрите видео с падением Пидручного в спринте

Дмитрий Пидручный упал на чемпионате мира 2020 в спринте

Добавим, что перед стартом зимнего сезона Валя Семеренко выиграла "золото" летнего ЧМ по биатлону.Показав безупречную стрельбу в Раубичах, украинка всего на одну десятую секунды опередила соперницу из Чехии. Так бы, Валя, и сегодня!

Все подробности в спецтеме Чемпионат мира по биатлону

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Источник: Сегодня|Спорт

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