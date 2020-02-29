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Из-за коронавируса в Чехии думают отменить этап Кубка мира по биатлону

29 февраля, 15:40

Соревнования должны пройти с 5 по 8 марта в Новем Месте на Мораве

Эпидемия коронавируса продолжает влиять на проведение многих мероприятий, в том числе спортивных. Как мы писали, "Ювентус" – "Интер" и еще пять матчей чемпионата Италии решили перенести. Теперь вопрос коснулся и биатлона.

Чешские власти серьезно задумались о возможности отмены этапа Кубка мира по биатлону, который с 5 по 8 марта должен пройти в Новем Месте. Дело в том, что в моравском городе на востоке Чехии с симптомами коронавируса изолировали мужчину, который недавно вернулся из Италии. Правда, пока что не подтверждено, что именно у него за заболевание.

Как мы сообщали, украинские биатлонистки наметили амбициозные планы на конец сезона.

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Ситуацию держит под контролем премьер-министр Чехии Андрэй Бабиш. По его словам, уже продали билеты на 22 миллиона крон (приблизительно 23,5 млн грн), хотя проведение соревнований обходится государству в 60 миллионов. Окончательное решение объявят в начале следующей недели.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Чехия биатлон Кубок мира по биатлону коронавирус сборная Украины по биатлону

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