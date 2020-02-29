Украинские биатлонистки на конец сезона наметили амбициозные планы

В эти дни в Беларуси проходит чемпионат Европы по биатлону. Несмотря на то, что это соревнование далеко не самого высокого уровня, сборная Украины привезла в Раубичи основной состав. Пока что во всех четырех гонках "сине-желтые" поднимались на пьедестал. Мы сообщали, что украинцы победили в смешанной эстафете чемпионата Европы.

Тем временем тренер нашей женской команды Валерий Лесников рассказал об амбициозных планах на оставшиеся три этапа Кубка мира. Ближайший из них стартует в Чехии на следующей неделе. В частности специалист сказал:

"В Нове Место отправятся пять основных девушек, которые выступали на чемпионате мира. Если все будет хорошо, они же будут представлять сборную Украины и в Контиолахти, и на заключительном этапе Кубка мира в Осло. Их задачей будет хорошая результативность, так как имеем неплохой шанс увеличить квоту биатлонисток на следующий сезон. Мы это особо не афишируем, так как такой задачи перед стартом сезона не стояло. Главным было – заработать медаль на чемпионате мира, и мы с этим справились". В тренде Украина держится на десятом месте таблицы коэффициентов УЕФА, а для "прыжка" нужен подвиг

Сегодня на европейском форуме в Беларуси пройдут две спринтерские гонки. Мужская стартует в 11:30, женская – в 14:30. Кстати, читайте о том, что сестры Семеренко вошли в пятерку долгожителей-медалисток чемпионатов мира.

Смотрите награждение украинских биатлонисток бронзовыми медалями чемпионата мира

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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