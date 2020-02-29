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Матч "Ювентуса" и "Интера" решили не проводить без зрителей и перенесли

29 февраля, 14:06

Пять матчей чемпионата Италии перенесли на май

Руководители итальянской Серии А в срочном порядке отменили сегодня пять матчей очередного тура. Связано это с распространением коронавируса. Читайте прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Италии.

В начале этой недели сообщалось, что шесть матчей тура в Италии пройдут без зрителей. Однако сегодня лига изменила первоначальное решение. Таким образом, не сыграют в этот уик-энд "Удинезе" – "Фиорентина", "Милан" – "Дженоа", "Парма" – СПАЛ, "Сассуоло" – "Брешия" и "Ювентус" – "Интер". В официальном пресс-релизе организации сообщается, что встречи перенесены на резервный день – 13 мая. Из-за этого на неделю сдвинули дату проведения финала Кубка Италии – на 20 мая.

К слову, "Ювентус" отказался вернуть болельщикам деньги за билеты на матч с "Интером".

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Смотрите, как "Ювентус" уступил "Лиону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

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Также мы писали, что Дель Пьеро из-за коронавируса не смог получить в Италии российскую визу. Легендарному футболисту "Юве" и сборной Италии пришлось лететь за визой в Армению.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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