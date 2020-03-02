Коронавирус оставил биатлон без зрителей: Кубок мира в Чехии пройдет при пустых трибунах

Чешские власти решили не отменять соревнования. Но бороться за медали спортсмены будут в тишине

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове Место с 5 по 8 марта пройдет без зрителей на трибунах. Причиной послужила угроза распространения коронавируса. Об этом сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

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"Это решение совета безопасности государства, и организаторы соревнований его примут, им придется с этим смириться. Учитывая, сколько человек должно присутствовать на мероприятии, по моему мнению, другой альтернативы не было", – заявил Ян Гамачек

Ранее сообщалось, что биатлонный этап в Нове Место мог быть вообще отменен, так как в Чехии были зафиксированы три случая заражения коронавирусом нового типа. Однако к столь кардинальным мерам решили все-таки не прибегать.

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

Ранее мы сообщали, что уже появилась первая жертва в мировом футболе: иранская спортсменка скончалась от коронавируса. 23-летняя Ильхам Шейхи умерла после 10-дневной госпитализации.

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