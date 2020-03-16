Капитан сборной – лузер этого года: Пидгрушная недовольна сезоном, в котором "собрала все ошибки"

Из-за пандемии коронавируса Кубок мира по биатлону завершился на этап раньше – в финском Контиолахти, как как власти Осло побоялись угрозы распространения болезни и отменили гонки в Холменколлене. Поэтому уже вечером 15 марта сборная команда Украины рейсом из Хельсинки вернулась домой.

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Капитан женской команды Елена Пидгрушная осталась не очень довольна своим выступлением: "Сезон выдался неоднозначным. С одной стороны у нас есть медаль чемпионата мира, есть медали чемпионата Европы, но в тоже время – не лучшие выступления на этапах Кубка мира. Далеко не все получалось. Я думаю, у каждого из нас есть некий осадок. Ну а я так вообще – лузер этого года, собрала все ошибки, которые только можно было сделать. И когда сейчас смотришь протокол, думаешь: если бы не дисквалификация в смешанной эстафете в Поклюке, мы бы вернули квоту. Каюсь, принимаю, но ничего изменить не могу, к сожалению".

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В Киев мужская сборная Украины прилетела без своего словацкого наставника – Юрай Санитра был эвакуирован из Контиолахти и впервые пропустил гонку своей команды. По приезду на родину Санитра проведет 14 дней в самоизоляции. Подобные меры предосторожности связаны с пандемией коронавируса.

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Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram

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