Кильчицкий вернулся в ударе: как украинцы выступили на летнем чемпионате мира по биатлону

Наши спортсмены завоевали только одну медаль, но еще несколько раз были близки к пьедесталу

Август подходит к концу, и зимние виды потихоньку возвращаются. В том числе и наш "белый" спорт №1 – биатлон. Но гоняют пока на лыжероллерах: в чешском Нове-Место в выходные проходил летний чемпионат мира. Украинцы уезжают оттуда с одной "бронзой" Артема Примы в гонке преследования.

А одни из лучших результатов, на удивление, показал Виталий Кильчицкий, который пропустил олимпийский сезон и только этим летом вернулся в сборную: занял четвертое место в спринте, отстреляв на ноль и обогнав лидеров команды Приму, Семенова и Пидручного, и шестое – в гонке преследования. У женщин лучшие Пидгрушная и Меркушина – пятые места в спринте и пасьюте.

В миксте мы с "деревом". На втором этапе были проблемы с ходом у Вали Семеренко, а Прима с Пидручными привезли десять промахов и штрафной. Дима пытался спасти ситуацию, но до медали не хватило 0,1 секунды!

"Выступали на роллерах с непривычным расположением крепления, – объяснил тренер биатлонисток Андрей Прокунин. – Это сказалось на технике передвижения Вали – у нее свело надкостницу. Впервые сталкиваюсь с подобной проблемой, когда спортсмен так остро реагирует на расположение креплений".

Ранее мы писали, что украинская биатлонистка потеряла сознание после падения. Любовь Кипяченкова упала во время тренировки на чемпионате мира.