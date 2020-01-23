Коварная классика: Бе испугался и вышел из декрета, Фуркад занервничал и упал, Прима заехал в ТОП-20

Йоханес Бе и Мартен Фуркад / Фото: Reuters

Биатлонная классика – индивидуальная гонка на 20 км у мужчин – открыла шестой этап Кубка мира по биатлону в Поклюке. И снова главными претендентами на награды были норвежцы и французы. Отметим, что Словения – последняя остановка для бегущей и стреляющей элиты перед чемпионатом мира в Италии, который стартует 13 февраля. Ранее мы писали, как Украина добиралась на этап Кубка мира по биатлону в Поклюку.

В Поклюке вернулся на Кубок мира прошлогодний победитель общего зачета норвежец Йоханнес Бе. Десять дней назад он впервые стал отцом и в преддверии этого события решил, что пропустит три январских этапа и побудет с семьей. Мол, запас в Кубке мира позволяет. Но не тут-то было. После Нового года раскочегарился Мартен Фуркад, который четвертый раз в карьере выиграл четыре гонки подряд, перехватил у Бе лидерство и начал отрываться. Пришлось Йоханнесу свернуть свой отпуск и вернуться на лыжню, чтобы не отпустить конкурента слишком далеко.

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И камбек у Бе получилось на славу – четыре огневых рубежа на ноль, шестое личное "золото" в сезоне и 40-е в карьере на Кубке мира. Однако далось оно совсем нелегко, ведь за спиной у Йоханнеса бежал все тот же Фуркад, который также стрелял без ошибок и по дистанции француз не то, что не проиграл, но даже был быстрее на полсекунды. Что, безусловно, тревожный звоночек для норвежца. А пенять из-за "серебра" Мартен сегодня должен и на не самую быструю стрельбу, и на потерю концентрации после второго рубежа – сначала не ухватил палки и потерял несколько секунд, поднимая их, а затем еще и упал. Вот вам и отставание в 11 секунд от Бе.

У украинцев снова лучшим был Артем Прима, который стал 18-м, проиграв Бе три минуты. Если бы не по промаху на двух последних рубежах, то был бы пятым. В ТОП-30 и Дмитрий Пидручный, для которого эта гонка самая нелюбимая. Особое внимание было к Сергею Семенову, который специализируется на идивидуалках и владел в этой дисциплине Малым хрустальным глобусом. Но пока украинец еще набрал оптимальную форму и довольствовался местом в ТОП-40.

Индивидуальная. Мужчины

1. Йоханнес Тингнес Бё (0+0+0+0) 47.54,3

2. Мартен Фуркад (0+0+0+0) +11,4

3. Фабьен Клод (0+0+0+0) +25,6

...18. Артем Прима (0+0+1+1) +3.00,7

30. Дмитрий Пидручный (1+0+1+0) +4.01,4

40. Сергей Семенов (1+0+0+1) +5.14,6

64. Антон Дудченко (2+0+1+0) +6.34,1

65. Богдан Цымбал (0+2+0+0) +6.35,9

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