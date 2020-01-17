Красотки биатлонистки Гаспарин: три сестры принесли медаль своей стране

Селина, Элиза и Аита Гаспарин попали в состав сборной Швейцарии по биатлону и помогли завоевать "бронзу" в Рупольдинге

Сестры Гаспарин выступают в сборной Швейцарии по биатлону / Фото: Instagram

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге женская сборная Швейцарии завоевала "бронзу" в эстафете. В составе команды бежали три родные сестры – Селина, Элиза и Аита Гаспарин! Мы вели онлайн женской эстафеты на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге. Сестры очень похожи, но давайте разберемся кто есть кто.

Сестры Гаспарин / Фото: Instagram

Селина Гаспарин

Старшая из сестер, родилась 3 апреля 1984 года. Имеет ученую степень, которую она получила в норвежском университете и владеет 7 языками: немецким, романшским, итальянским, французским, норвежским, английским и русским. Последний освоила благодаря мужу: Селина замужем за российским лыжником Ильей Черноусовым. У пары родились две дочки – Лейла и Киана. Хобби Селины Гаспарин – альпинизм, кулинария, вязание и собирательство грибов.

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Элиза Гаспарин

Средняя из сестер Гаспарин – Элиза родилась 2 декабря 1991 года. Девушка замужем за бывшим чешским биатлонистом Мартином Яноушеком. Элиза получила профессию фитнес-тренера, но пока ее главное занятие – биатлон. Хобби Элизы Гаспарин – чтение книг и танцы.

Аита Гаспарин

Самая молодая из сестер Гаспарин – Аита родилась 9 февраля 1994 года. До биатлона занималась спортивной гимнастикой, где становилась призером внутренних соревнований, и лыжами, а в этом виде даже участвовала на международных соревнованиях. Аита встречается с украинским биатлонистом Сергеем Семеновым. Хобби спортсменки – игра на фортепиано.

Отметим, что в составе сборной Украины в сегодняшней гонке также выступали сестры, но их было две – Вита и Валя Семеренко. Украинская команда финишировала на шестом месте: результаты женской эстафеты на Кубке мира в Рупольдинге.

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