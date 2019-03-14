Легенда биатлона Магдалена Форсберг: "Пидручный – главный сюрприз этого "мира"

Знаменитая шведка рассказала "Сегодня" об украинском "золоте" ЧМ-2019, гонках с Зубриловой и своих помидорах

Магдалена Форсберг. Фото: Getty Images

Легенда биатлона Магдалена Форсберг: "Пидручный – главный сюрприз этого "мира" Павлова Елена , Катерина Макаревская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a0e/fcb/5c8a0efcb2eb6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a0e/fcb/5c8a0efcb2eb6.png 2019-03-14T10:24:00+02:00 Биатлон Знаменитая шведка рассказала "Сегодня" об украинском "золоте" ЧМ-2019, гонках с Зубриловой и своих помидорах

Во время биатлонного чемпионата мира, который проходит в шведском Эстерсунде, мы пообщались с главной шведкой в истории биатлона. Да и вообще одной из лучших биатлонисток всех времен. Магдалена Форсберг, рекордсменка среди женщин по выигранным гонкам Кубка мира (42), на рубеже веков 6 раз подряд завоевывала "Большой хрустальный глобус". И, кстати, дважды сразу за ней была украинка Елена Зубрилова.

— Магдалена, какие у вас остались воспоминания о соперничестве с Зубриловой?

— У нас было много отличных гонок вместе. Больше всего мне запомнилась та, которая была в 97-м на чемпионате мира в Словакии. Я выиграла свою первую золотую медаль на ЧМ, а Елена заняла второе место. Помню, как мы обе отлично стреляли на нескольких этапах, она была на пару секунд впереди меня после последней стрельбы — думаю, это было не более пяти секунд. Я преследовала ее всю последнюю петлю и все время думала, что могу быть еще более точной в стрельбе: сколько времени потеряла, когда стреляла. Наконец, мне удалось обогнать Елену незадолго до прибытия на стадион! Для меня это очень хорошее воспоминание.

— Вы еще общаетесь с Еленой?

— Нет, давно с ней не виделась. Надеюсь, что у нее все отлично. Я слышала, что она переехала в Беларусь.

— Что вы можете сказать о современных украинских биатлонистах? У кого есть потенциал, чтобы повторить успехи Зубриловой?

— В воскресенье мы увидели, как Дмитрий Пидручный выиграл преследование, и это было потрясающе. Он хорошо выступил и в спринте, финишировал четвертым — он определенно отличный биатлонист, за которым мы будем наблюдать в будущем. Он никогда раньше не был на подиуме, поэтому было удивительно, что он смог выиграть преследование. Его "золото" — пока главный сюрприз этого чемпионата мира.

— У вас рекордных 6 "Больших глобусов", ближайшая к вам Макаряйнен с тремя. Но у Кайсы, когда доходит до больших гонок, — ни одной личной медали за три Олимпиады и всего одно "золото" за 13 ЧМ. Почему?

— Мой совет — относиться ко всем гонкам одинаково. Проблемы могут начаться, если вы попытаетесь сделать что-то дополнительное только потому, что это чемпионат мира или Олимпиада. Секрет в том, чтобы каждый раз делать одно и то же и не подвергаться давлению.



— Вы оставили профессиональный спорт в 2002 году. Как часто тренируетесь сейчас?

— Мне нравится заниматься чем-то активным каждый день. Раньше я тренировал

ась 4 или 5 часов в день, теперь — 4—5 часов в неделю. Зимой я предпочитаю кататься на беговых лыжах, летом я бегаю или катаюсь на горных велосипедах. Я тренируюсь, чтобы остаться здоровой и сильной даже в старости. Я хочу иметь возможность делать что-то активное со своими детьми, даже когда мне будет 60 или 70 лет.

— Чем современный биатлон отличается от того, что был 15—20 лет назад?

— У тебя намного больше гонок, у тебя смешанная эстафета. Преследование ввели только на последней Олимпиаде, в которой я участвовала (2002 год). Сейчас больше наций и спортсменов, которые могут оказаться на подиуме, и это отличная ситуация для спорта.

— Кто ваши фавориты на чемпионате мира?

— Среди мужчин это Йоханнес Тиннес Бе, он потрясающий. Он обгоняет всех и может позволить себе промахиваться. Но в воскресенье он получил три штрафа, и это было слишком. До сих пор у него был удивительный сезон, сейчас он, безусловно, лучший биатлонист среди мужчин. Раньше на протяжении многих лет доминировал Мартен Фуркад.

Трудно сказать, кто лучший среди женщин. Например, Дениз Херманн очень хорошо выступила в преследовании, ей удавалось блестяще стрелять. Но одной из моих главных фавориток, конечно же, была Лаура Дальмайер. У Лауры много проблем в этом сезоне, с травмами, инфекциями, нехваткой энергии. И, несмотря на эти проблемы, ей уже удалось выиграть две медали на этом чемпионате, так что она действительно хороша. Если она сможет войти в следующий сезон здоровой и позитивной, ее будет трудно победить.

— Расскажите о своей карьере телеведущей на шведском телевидении.

— Это было шоу о животных. Но я больше этим не занимаюсь, поменяла каналы, чтобы работать на Discovery и Eurosport. А вообще я люблю природу, люблю быть на свежем воздухе. Иметь возможность работать с природой было здорово. Я насладилась этим опытом.

— Не могли бы вы рассказать нам немного о "Let’s Dance"?

— Я участвовала в других шоу, где спортсмены соревновались друг с другом, но в "Let’s Dance" — впервые. Сейчас готовлюсь к нему, первый эпизод выйдет в эфир на шведском телевидении в конце этого месяца. Учиться танцевать сложно! Даже сложнее, чем я думала. Это и весело, и это большая проблема для меня. Не думаю, что у меня есть преимущество от моих занятий биатлоном. Единственное, что у меня хорошо развито, — это сила. Но у меня есть трудности с координацией и всем остальным. Все в восторге от шоу, и я с нетерпением жду, чтобы отлично провести время.

— Вам нравится быть публичной личностью?

— Перед окончанием карьеры я с нетерпением ждала момента, когда не буду на виду у публики. Но я получила так много забавных предложений! И много — с ТВ. Раздумывала: начну этим заниматься — и снова буду на виду. Но потом кто-то сказал мне, что я все равно буду публичным человеком — что бы я ни делала. Я люблю работать на телевидении, здесь много командной работы — это похоже на спорт в каком-то смысле. Прямых трансляций очень много, а их можно сравнивать с гонкой.

— А после работы?

— Люблю быть с семьей, проводить время со своими детьми. Люблю находиться на своей ферме, где я выросла. Люблю выращивать помидоры и разные овощи в теплице и под открытым небом. Люблю отдыхать с друзьями и выходить на нашей лодке в море.

— Хотели бы, чтобы ваши дети занимались спортом, как вы?

— Да! Возможно, они не будут профессиональными спортсменами, как я. Они не хотят кататься на беговых лыжах. Они хотят играть в футбол, им это нравится.

— У вас есть время заниматься домашними делами?

— Да, я люблю работать по дому. Когда я принимаю участие в таких шоу, как "Let’s Dance", не могу уделять этому время. Но мы обсуждаем такие вопросы с семьей: все ли не против, чтобы я участвовала в шоу...

Как сообщалось ранее, украинская биатлонистка Юлия Джима пожаловалась на питание в Швеции: "Одно и то же – картофель и котлеты".

Также сообщалось, что Жюстин Бреза прыгнула в толпу болельщиков на награждении ЧМ-2019.

Кто еще станет героем биатлонного ЧМ-2019, можно до 17 марта увидеть в трансляциях на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и сервисе Eurosport Player.

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