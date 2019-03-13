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Жюстин Бреза прыгнула в толпу болельщиков на награждении ЧМ-2019

Сегодня, 12:17

Французская биатлонистка выиграла бронзовую медаль в индивидуальной гонке

Церемония награждения чемпионата мира по биатлону
Церемония награждения чемпионата мира по биатлону. Фото: AFP
Жюстин Бреза прыгнула в толпу болельщиков на награждении ЧМ-2019 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8d8/93e/5c88d893e0825.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8d8/93e/5c88d893e0825.jpg Биатлон Французская биатлонистка выиграла бронзовую медаль в индивидуальной гонке

Вчера на чемпионате мира по биатлону прошла женская индивидуальная гонка. Золотую медаль выиграла шведка Ханна Эберг, "серебро" досталось итальянке Лизе Виттоцции, а бронзовую награду завоевала француженка Жюстин Бреза. Церемония награждения прошла вечером на центральной площади Эстерсунда. Во время торжества Бреза прыгнула в толпу болельщиков, которые тут же приняли ее качать на руках.

Что касается украинских биатлонисток, то сразу трое попали в топ-15 – Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Юлия Журавок.

Накануне Юлия Джима пожаловалась на питание в Швеции: Одно и то же – картофель и котлеты. Украинская биатлонистка готовилась к ЧМ со словенским тренером Урошем Велепцем.

Напомним, что на чемпионате мира наша сборная уже завоевала историческую медаль. Чемпионом мира стал Дмитрий Пидручный.

"Сезон был сложный для всего мужского биатлона, но Дима вышел на новый уровень. Когда он выиграл, не мог поверить. А я в него верила. Знала, рано или поздно, когда он сам поверит в себя, будет "золото", – рассказала нам жена чемпиона мира Оля Полещикова.

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Тег биатлон, чемпионат мира по биатлону, Жюстин Бреза

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Сегодня|Спорт

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