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Юлия Джима пожаловалась на питание в Швеции: Одно и то же – картофель и котлеты

Сегодня, 11:34

Украинская биатлонистка готовилась к ЧМ со словенским тренером Урошем Велепцем

Юлия Джима провалила спринтерскую гонку
Юлия Джима провалила спринтерскую гонку. Фото: AFP
Юлия Джима пожаловалась на питание в Швеции: Одно и то же – картофель и котлеты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/77d/047/5c877d0475c33.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/77d/047/5c877d0475c33.jpg Биатлон Украинская биатлонистка готовилась к ЧМ со словенским тренером Урошем Велепцем

Урош Велепец, тренер украинской биатлонистки Юлии Джимы, сообщил, что спортсменка недовольна рационом питания на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

"Организаторы не отвечают за питание в отелях. Словенская сборная живет в домике. Мы привезли своего повара, и он нам готовит, что мы хотим. Это хорошее решение и вдвое дешевле.

Но Юля живет в гостинице с украинской командой. Она тоже жалуется. Завтрак замечательный, а затем одно и то же – картофель и котлеты. Просто раньше надо было думать об этом. Швеция и Норвегия особенно едой не занимаются. У них другие приоритеты", – приводит слова тренера "UA: Біатлон".

Джима вошла в состав сборной Украины на индивидуальную гонку, которая состоится в Эстерсунде сегодня, 12 марта.

Напомним, что на чемпионате мира наша сборная уже завоевала историческую медаль. Чемпионом мира стал Дмитрий Пидручный.

"Сезон был сложный для всего мужского биатлона, но Дима вышел на новый уровень. Когда он выиграл, не мог поверить. А я в него верила. Знала, рано или поздно, когда он сам поверит в себя, будет "золото", – рассказала нам жена чемпиона мира Оля Полещикова.

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Тег биатлон, Юлия Джима, биатлонистка, чемпионат мира по биатлону

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Championat.ru

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