Лидера сборной Украины по биатлону уговорили остаться в команде

Сегодня, 18:43

Юлия Джима будет готовиться к сезону вместе со сборной Словении

Юлия Джима. Фото AFP
Юлия Джима. Фото AFP

Знаменитая украинская теннисистка Юлия Джима после разговора с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком приняла решение продолжить карьеру в составе национальной команды. Готовиться к сезону Юлия будет под руководством экс-тренера женской сборной Украины Уроша Велепца, который возглавил сборную Словении.

На свой первый тренировочный сбор Юлия Джима отправится уже 18 мая.

"С момента окончания сезона и до сегодняшнего дня мы провели немало бесед с Джимой, во время которых я пытался убедить Юлю в том, что завершать сейчас карьеру слишком рано, и она вышла на тот уровень, который позволяет достичь еще многого в биатлоне. И я очень рад, что мы нашли общий язык, и Юля продолжит защищать честь Украины на соревнованиях самого высокого уровня. Считаю, что в будущем олимпийском цикле Джима будет лидером сборной, и вместе мы сможем создать боеспособную команду с прицелом на Пекин-2022", – заявил Брынзак.

Глава ФБУ рассказал, что Джима будет проходить предсезонную подготовку по методике тренировок Уроша Велепца, покинувшего сборную Украины по окончании сезона.

"Мы договорились с самым Урошем и со словенской федерацией, о том, что подготовительную работу Юля будет проходить в составе словенской сборной, по аналогии с тем, как в прошлом межсезонье с нашими девушками готовился Яков Фак", – добавил он.

Мы писали, что российский тренер возглавил женскую сборную Украины по биатлону. Как рассказывал Брынзак, команду решили доверить "молодому амбициозному специалисту со свежим тренерским взглядом".

Ранее Пидгрушная призналась, что в биатлоне есть девушки с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Капитан сборной Украины уточнила: в нашей команде таких спортсменов нет.
биатлон, Юлия Джима, Владимир Брынзак

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Источник:

Федерация биатлона Украины

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