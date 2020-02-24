"Логинов – не чужой нам человек", – президент Федерации биатлона Украины о российском чемпионе

Чемпионат мира по биатлону в Италии завершился для сборной Украины одной медалью – бронзовой в женской эстафете. Также на форуме в Антхольце не обошлось без скандалов. В частности обыскивали номер в отеле российского чемпиона мира Александра Логинова, который ранее отбывал двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещенных веществ. А украинская сторона спровоцировала инцидент, ранее предоставив свою аккредитацию тренеру Логинова – Александру Касперовичу. Александр же после этого отказался от участия в масс-старте.

По итогам турнира президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак высказал свое мнение. Ответил он и на вопрос о российском биатлонисте:

"Логинов – не чужой нам человек. Он женился на украинской биатлонистке... Логинов – нормальный парень, абсолютно. Есть правила, есть закон. Правила нарушил – был наказан. Он отбыл наказание и допущен к соревнованиям, какие вопросы? Если было бы что-то не то, его бы не допускали к соревнованиям. Есть службы, которые все проверяют. Немка Херрманн также была дисквалифицирована. Сейчас бегает и у всех выигрывает. И никто же не говорит, почему она сейчас бегает?"

Также функционер заверил, что не давал интервью каналу Russia Today.

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