Лучшая украинская биатлонистка уехала в Норвегию со сборной Словении

Юлия Джима / Фото: AFP

Менее месяца остается до старта Кубка мира по биатлону – главному для украинцев зимнему виду спорта. Биатлонисты вовсю готовятся к официальным стартам, правда, порой в их планы вмешивается погода. Так, нашей лучшей на данный момент биатлонистке Юлии Джиме пришлось сменить место подготовки. Ранее Джима предполагала, что из-за проблем со здоровьем может пропустить сезон 2019/20.

Вместе со своим тренером Урошем Велепецом киевлянка, занимающаяся отдельно от национальной сборной, планировала тренировочный сбор в словенской Поклюке. Однако сейчас там ощущается нехватка снега, и полноценно тренироваться на снегу не получается.

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Поэтому Джима с тренером решили поменять место подготовки и перебраться на известный лыжный курорт в норвежском Шушене. Где, кстати, тренируется и женская сборная Украины. Туда же отправляется и сборная Словении. Юлия вместе с партнерами по национальной команде 16-17 ноября примет участие в гонках открытого Кубка Норвегии, по итогам которых сформируют состав сборной.

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