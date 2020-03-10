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Лучший спортсмен Украины пообещал выбить для биатлониста Пидручного квартиру

10 марта, 15:33

Богдан Юрков

Чемпиону мира по биатлону посулил содействие в решении жилищного вопроса Жан Беленюк

Лидеру сборной Украины по биатлону Дмитрию Пидручному помогут выбить квартиру в родном Тернополе. Содействие чемпиону мира-2019 в этом вопросе посулил борец греко-римского стиля и нардеп в одном лице Жан Беленюк, накануне признанный лучшим спортсменом Украины.

"Если мы сможем донести об этой проблеме, то при поддержке и министра молодежи и спорта, и президента, и мэра Тернополя нам удастся ее решить, – говорит Беленюк. – Хотелось бы, чтобы о таком не приходилось говорить и добиваться подобных вещей каждый раз, а это стало традицией. Чтобы после каждой победы наших спортсменов на мировых или континентальных первенствах они получали такие вот подарки. Пидручному, я знаю, это нужно. У него не так давно родился второй ребенок, а они все еще живут с родителями. Я подобную ситуацию пережил и сам, а потому мне хочется помочь ему. Я еще не знаком с мэром Тернополя, но уверен, что познакомлюсь с ним и он поможет в этом вопросе".

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный / Фото: Getty Images

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Напомним, что на последнем этапе Кубка мира по биатлону в Чехии Пидручный принес Украине "серебро" в эстафете, что стало лучшим эстафетным результатом наших мужчин в 21-м веке.

Смотрите, как Пидручный выигрывал "мир"-2019

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депутат биатлон Дмитрий Пидручный Жан Беленюк борьба греко-римская

Источник: isport.ua

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