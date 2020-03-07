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Рекорд века! Как украинских биатлонистов награждали "серебром" Кубка мира в Чехии

7 марта, 21:21

Юрков Богдан

Столь успешно в нынешнем столетии наши мужчины в эстафетах еще не выступали

Завоевав "серебро" в эстафете Кубка мира по биатлону в чешском Ново-Место, украинские мужчины показали свой лучший эстафетный результат в 21-м веке!

Напомним, украинская четверка в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Руслана Ткаленко и Дмитрия Пидручного, использовав всего лишь пять запасных патронов, завершила гонку на втором месте – с отставанием 38 секунд от Норвегии. При этом украинцы оставили у себя за спиной шведов, россиян и немцев.

Церемония награждения призеров мужской эстафеты

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Подобных результатов на соревнованиях уровня Кубка мира по биатлону у мужской эстафетной команды Украины в 21-м столетии еще не было. Да, один раз наша эстафетная четверка брала "серебро", но это было еще в прошлом веке – 3 декабря 2000 года на этапе в итальянском Анхольце Вячеслав Деркач, Андрей Дериземля, Александр Беланенко и Руслан Лысенко стали вторыми, уступив "золотым" чехам и опередив "бронзовых" немцев.

Напомним, нынешний этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место проходит при пустых трибунах – такое решение приняли власти Чехии из-за угрозы распространения коронавируса.

Смотрите, как Дмитрий Пидручный выигрывал ЧМ-2019

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биатлон Кубок мира по биатлону Сергей Семенов Артем Прима Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону Руслан Ткаленко

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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