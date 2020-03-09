Депутат Беленюк стал лучшим спортсменом Украины 2019 года

Сегодня, 9 марта в Киевском национальном театре оперетты состоялась 14-я церемония "Герои спортивного года". На сцене спортсмены получили главные номинации года. Мы провели онлайн трансляцию церемонии с яркими фото и комментариями.

Так, лучшим спортсменом в Украине стал Жан Беленюк – чемпион мира и Европы, чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе. Жан обошел в голосовании серебряного призера чемпионата мира по плаванию Михаила Романчука и обладателя золотой медали чемпионата мира по биатлону Дмитрия Пидручного.

Ранее мы рассказывали, что депутат Беленюк хочет стать чемпионом ММА. Украинский борец считает, что нужно поставить правильный удар.

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Кстати, бывший украинский боец, надевавший футболку с Путиным, рассказал о ситуации с показом его боя. Алексей Олейник отметил, что не хочет связывать политику со спортом.

Смотрите "серьезный" нокаут в ММА

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Ранее Беленюк показал видео из столовой в Раде и рассказал, во сколько ему обходится пообедать в парламентском буфете.

Видео: YouTube

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