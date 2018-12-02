Меркушина и Тищенко принесли Украине третье место на этапе Кубка мира

В одиночной смешанной эстафете украинские биатлонисты сегодня были в ударе

Сегодня стартовал новый биатлонный сезон – в словенской Поклюке (полное расписание первого этапа Кубка мира по биатлону). На первую гонку – смешанную одиночную эстафету – сборная Украины выставила тандем Анастасия Меркушина – Артем Тищенко, и это привело к третьему результату. Украина отстала от Норвегии на 20,7 секунды, второе место – у Австрии (отставание от Норвегии – 8,5 секунды).

Меркушина мощно стартовала. К первой стрельбе примчалась шестой, с отставанием от Шевалье в 3,2 секунды, а после стрельбы, не допустив ни одного промаха, возглавила гонку.

По дороге ко второй стрельбе украинка пропустила вперед Брун-Ли (Норвегия), отстав от нее на 2,1 секунды. Но после этого отрезка Меркушина вновь, безошибочно отстрелявшись, вышла в лидеры. Шевалье тем временем (два промаха на первом рубеже, ни одного – на втором) успела сократить отставание от украинки до 1,7 секунды.

А вот Тищенко не сумел удержать лидерство. К первой стрельбе он приехал вторым, проигрывая 3,2 секунды французу, оба отстрелялись без промахов, но с огневого рубежа украинец ушел уже третьим, пропустив вперед канадца Гоу.

Ко второй стрельбе Тищенко прибыл уже пятым (-6,4 секунды от Гоу), но за счет точности поднялся на второе место – вслед за норвежцем Биркеландом (отставание 2,2 секунды).

Меркушина после передачи эстафеты на дистанции опять была не самой лучшей – к обоим огневым рубежам украинка прибегала четвертой, ни разу не мазала и каждый раз убегала дальше второй.

Старался изо всех сил и Тищенко: третья для него стрельба – второй к ней, второй после ней. А вот на четвертом огневом рубеже украинский биатлонист допустил один промах, отстал от Биркеланда на 10,2 секунды, а на финиш пришел с отставанием в 20,7 секунды. Но третьим! Есть первый пьедестал сезона!

Ранее мы писали, что в сборной Украины произошла замена: перед стартом Кубка мира по биатлону заболел капитан.