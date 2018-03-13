Министр спорта Украины призвал бойкотировать Кубок мира по биатлону в России

Игорь Жданов надеется, что ФБУ прислушается к его словам

Министр спорта Украины Игорь Жданов в соцсетях высказался за бойкот этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.

"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России. Убежден, что и наша биатлонное сообщество должно стать участником этой акции. Это позиция, как министра и гражданина – я за бойкот.

Россия – государство-агрессор, которая оккупировала часть нашей территории. Россия – государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики.

Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра", – написал Жданов.

Ранее мы давали позицию президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака по поводу бойкота этапа Кубка мира в России.

"Я, как человек, который отвечает за спорт, считаю, что мы должны ехать – зарабатывать как можно более высокие места в общем зачете, отстаивать национальную квоту. Если мы не поедем, потеряем квоту – ее заберет та же Россия", – заявил Брынзак.

Финальный этап Кубка мира должен пройти в Тюмени с 22 по 25 марта. Сборные США и Чехии уже заявили о бойкоте этапа в России, также их поддержал призер Олимпиады-2018 Себастьян Самуэльссон. За это шведскому биатлонисту пригрозили расстрелом в России.