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Минус конкурентка для Украины: призер Олимпиады не едет на чемпионат мира по биатлону

4 февраля, 14:01

У Вероники Витковой обострились хроническими проблемами со здоровьем

Вероника Виткова/Фото Michal Sváček, MAFRA

Вероника Виткова/Фото Michal Sváček, MAFRA

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Призер Олимписких игр и чемпионка мира в смешанной эстафете чешская биатлонистка Вероника Виткова пропустит мировое первенство в Антхольц-Антерсельве, которое пройдет с 13 по 23 февраля. У конкурентки, в том числе и украинок, обострились хронические проблемы со здоровьем. Ранее мы сообщали, что великого норвежского биатлониста не пустили с командой в Китай из-за коронавируса.

Изначально 31-летняя спортсменка была включена в заявку сборной Чехии, но потом была вынуждена сняться. В составе национальной команды Виткову заменит 21-летняя юниорка Тереза Винкларкова. Об этом сообщает чешское издание iDNES.

Таким образом, сборную Чехии по биатлону на чемпионате мира в Антхольце представят: Маркета Давидова, Люция Харватова, Джессика Йислова, Ева Пускарчикова, Тереза Винкларкова среди женщин и Михал Крчмарж, Ондржей Моравец, Михал Шлезингр, Адам Вацлавик среди мужчин. Напомним еще раз, что чемпионат мира по биатлону стартует уже на следующей неделе в Италии. Программу соревнований откроет смешанная эстафета, на которой как раз специализировалась Виткова.

Ранее мы сообщали, что украинскую биатлонистку отчислили из сборной перед чемпионатом мира. Результатами дебютантки Дарьи Блашко после Нового года тренерский штаб оказался недоволен.

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