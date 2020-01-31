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Великого норвежского биатлониста не пустили с командой в Китай из-за коронавируса

31 января, 08:58

Уле-Айнар Бьорндален тренирует сборную Китая и готовится к чемпионату мира

Уле-Эйнар Бьорндален

Уле-Эйнар Бьорндален

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Вспышка коронавируса в Китае сказывается и на спортивных делах. Как мы писали, чемпионат Китая по баскетболу приостановили на неопределенный срок. Теперь "жертвами" эпидемии стали биатлонисты.

Сборная Китая по биатлону, которую тренирует легендарный норвежец Уле-Айнар Бьорндален, не смогла вернуться домой из-за коронавируса. Команда собиралась прилететь домой после этапа Кубка мира в словенской Поклюке, но ей порекомендовали остаться в Европе.

Старший тренер китайцев Уле-Эйнар Бьорндален сам рассказал о произошедшем норвежскому изданию VG.no:

"Мы были уже на пути в мюнхенский аэропорт, когда пришло сообщение с предостережением. Все четыре машины остановились, после чего было решено не лететь в Китай. Теперь мы можем максимально подготовиться к чемпионату мира. Думаю, мы отправимся в Рупольдинг, где и будем заниматься".

Чемпионат мира по биатлону в этом году состоится в итальянском Антхольце-Антерсельве с 13 по 23 февраля.

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биатлон Уле-Айнар Бьорндален коронавирус сборная Китая

Источник: Sport.ua

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